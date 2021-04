Iquitos: obrero se entierra para exigir sueldos atrasados

En la ciudad de Iquitos, un obrero se enterró como medida de protesta ante la falta de pago. El trabajador de construcción civil, junto a sus compañeros de trabajo, se concentraron en la intersección de las calles Napo con Ruy Guzmán, donde lanzaron arengas contra la empresa encargada de la obra de mejoramiento del colegio “Rosa Agustina Donayre de Morey”.

Según indicaron, son 150 trabajadores quienes hace más de un mes no reciben su remuneración, así como la escolaridad y AFP, asimismo, precisaron que, hasta el momento, el Gobierno Regional y las autoridades locales no han hecho caso a sus reclamos, por lo que no descartan radicalizar sus medidas de lucha.

Cabe señalar que en caso no se realice el pago de lo que se les adeuda, señalan que tomarán la obra hasta tener una solución a su demanda.