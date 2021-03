Hombre que se grabó quemando la casa de su expareja contó su versión

Un video que circuló por redes sociales causó alarma hace unos días, pues se veía a un hombre, César Fasabi, amenazando con quemar la casa de su expareja hasta finalmente hacerlo, en la zona de Pedregal, Jicamarca.

Una semana después de este terrible accionar, este hombre, quien se dio a la fuga, dio la cara. “En esa casa no había nadie, solamente estaba yo. El principal motivo era quedarme yo adentro”, explicó Fasabi.

Relató que desde el día que se quemó la casa, no puede salir porque recibe el rechazo de algunas personas. “Salía a la calle y la gente me miraba con desprecio, como si yo fuera lo peor. Eso me incomodaba bastante porque en esos días todo era ella, todos los canales la buscaban a ella”, manifestó.

INTENTO DE FEMINICIDIO

En tanto, la agraviada pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto, pues Fasabi sigue libre y teme por su vida y la de su familia. La abogada del Ministerio de la Mujer, Elizabeth Vásquez, dijo que están pidiendo la prisión preventiva del agresor mientras continua la investigación, pues habría cometido un intento de feminicidio.