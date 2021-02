Así serán las próximas elecciones con protocolos de bioseguridad

Las próximas elecciones en nuestro país se vivirán de manera distinta en nuestro país. En el contexto de la segunda ola de la pandemia de la COVID-19, se implementarán distintos protocolos y medidas para garantizar la salud del personal y votantes.

BDP estuvo este viernes en instalaciones de la ONPE, donde se realizó la simulación de la 'IE Virgen de Fátima', donde se pudo apreciar cómo se acatarán protocolos como la toma de tempratura y desinfección de manos en el ingreso.

Asímismo, se dispondrá las aulas en un orden intercalado y horario específicos para cada votante. Representantes de la ONPE indicaron además que habrá horarios específicos sugeridos, si bien la votación irá desde las 7 AM a 7 PM.

HORARIOS SUGERIDOS

De 7 AM a 9 AM: personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables

En forma escalonada, de 9 AM a 10 AM personas cuyo DNI termine en 1, de 10 AM a 11 AM si el DNI termina en 2, sucesivamente...

También se recomienda a los asistentes llevar sus propios lapiceros a fin de mantener el contacto personal al mínimo.