Neyra sobre fecha de llegada de vacunas: "Espero que en las próximas horas se pueda hacer anuncio"

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, detalló este miércoles las medidas complementarias destinadas al alivio económico de la población, ante el anuncio del presidente Francisco Sagasti del retorno a la confinamiento obligatorio por la segunda ola de la COVID-19. En declaraciones a BDP señaló también que en las próximas horas ser podría estar anunciando nueva información sobre la llegada de las vacunas al país.

El titular del Mincul indicó que se ha dispuesto la entrega de un nuevo bono de 600 soles en las regiones de riesgo extremo, el cual beneficiará a más de 4 millones de familias vulnerables.

No obstante, pidió paciencia y calma a la población, pues este bono aún no podrá ser cobrado. En este sentido, señaló que se estará comunicando oportunamente por los canales oficiales y pidió no acudir a los bancos.

También indicó que se ha dispuesto como medida de apoyo a las empresas la prórroga por parte del Ministerio de Economía y Finanzas determinados impuestos y tributos, tanto para personas naturales y jurídicas en las regiones de riesgo alto y extremo.

Asimismo, se ha dispuesto el apoyo alimentario para las ollas comunes y comedores en zonas de pobreza extrema, así como la activación de mercados itinerantes, medidas que apuntan a garantizar el abastecimiento de la población.