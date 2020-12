El Perú hace historia: por primera vez dos mujeres reciben Espadas de Honor

En los últimos días dos mujeres han hecho historia en el país por convertirse en las primeras en recibir la Espada de Honor de sus respectivas promociones: alférez Greta Ruiz Laos de la Marina de Guerra y alférez Melania Capa Quispe de la Fuerza Aérea del Perú.

“Mi sueño empezó desde muy pequeña, porque la mayoría de mis familiares están involucrados en el tema policial y militar. Mientras iba creciendo mi padre, que hizo servicio militar voluntario, me contaba sus anécdotas y experiencias. Eso fue lo que me motivó y lo que me impulsó a inclinarme a la Fuerza Aérea”, contó Melania Capa.

En tanto, la alférez Greta Ruiz dijo “que me hayan dado la oportunidad de ser Espada de Honor, siendo la primera femenina que ha alcanzado este logro, es de suma importancia y responsabilidad, también de mucho orgullo y honor. Es una gran oportunidad para que más mujeres se sientan motivadas e inspiradas y tengan seguro que el ser mujer no es ningún impedimento para alcanzar este tipo de logro”.