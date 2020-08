Alejandra Costa: "No puede haber reactivación económica sin salud"

Ante la noticia de que el Gobierno estaría evaluando el retorno de las restricciones los días domingos por el aumento de casos de coronavirus, la economista Alejandra Costa sostuvo que se necesitan ingresos, pero las decisiones deben tomar en cuenta primero el tema de la salud y luego el tema económico.

"No puede haber una reactivación económica si no tenemos resultados en el frente sanitario", dijo. Ante el retiro del 100% de fondos de las AFP promovido por el Congreso y el enfrentamiento con la ministra de Economía, indicó que las autoridades no pueden actuar en base a sesgos humanos.

"Ellos no pueden seguir ese mismo criterio de 'hoy es mejor, gastémonos el dinero y mañana ya vemos que va a pasar'". Advirtió que esto traería consecuencias no solo en el largo plazo cuando la gente se quede sin pensión, sino en el corto plazo, con la quiebra de los sistemas.