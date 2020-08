Arequipa: queman autos y asesinan a mascotas de Celia Capira

En Arequipa, Celia Capira, la mujer que corrió tras el presidente Martín Vizcarra por ayuda para su esposo que falleció después por el nuevo coronavirus COVID-19, denunció que quemaron sus dos autos y asesinaron a sus mascotas a las 1 de la madrugada en el distrito de Alto Cerro Alegre, sector de Independencia.

Según Celia, ella se encontraba durmiendo cuando sucedió el ataque a los dos vehículos que pertenecían a su esposo que falleció el pasado 19 de julio.

“Yo me desperté y en mis sueños, mi esposo me pidió que me levantara”, indicó a un medio de comunicación.

La afectada detalló que el auto no pudo haberse quemado solo porque tenía todo correctamente. “No sé que podría ser. Esto no es cortocircuito. Esto ha sido provocado porque no puede quemarse por dentro”. Además, señaló que asesinaron a sus dos pequeños perros.

Cabe agregar que precisó que “no han recibido amenazas de ningún tipo”, pero que días antes, un vehículo rondaba sospechosamente por su vivienda.