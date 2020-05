Bono Familiar Universal: estas son las modalidades para cobrar el subsidio del MIDIS

Desde el día de ayer, las familias más vulnerables están cobrando el subsidio que el gobierno destinó durante el estado de emergencia que azota el Perú a causa del coronavirus COVID-19. Este nuevo bono señalado por el presidente Martín Vizcarra, llega con la finalidad de poder ayudar a las familias que aún no han podido ser asistidos económicamente. Recordemos que, a causa del aislamiento obligatorio una gran cantidad de personas no pueden trabajar y en consecuencia no tienen con qué solventar a sus familias.

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ariela Luna, sostuvo que este pago se realizará para aquellas personas que no formaron parte de los bonos anteriores.

Otro requisito es que si la vivienda presenta a un miembro con ingresos mensuales mayores a S/ 3.000 será excluido de la entrega del Bono Familiar Universal.

En caso sea un beneficiario, el Midis ha establecido modalidades de pago como el depósito en cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados, ya que los que tengan cuenta en algún banco recibirán primero el pago.

Otra modalidad es usar la banca Celular del Banco de la Nación, los usuarios deberán esperan una confirmación y una vez que se valide número de los beneficiarios inscritos en la web se les avisará a través de mensaje de texto la fecha en la que deberán cobrar y el retiro deberá realizarse por cajero automático o por agente.

Frente a las fallas que ha presentado la página donde se realiza la inscripción, debido a la saturación, la titular del MIDIS indicó que está siendo mejorada, ya que la Reniec está poniendo todos sus esfuerzos para dar el mejor servicio a los beneficiados. También recordó que esta opción estará por un plazo de 10 días.