Bono Universal: este es el LINK oficial y pasos para cobrar el subsidio de 760 soles

Hoy se inicia el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles, el cual será entregado a 6.8 millones de hogares a nivel nacional en pobreza y pobreza extrema del ámbito urbano y rural.

El Gobierno habilitó esta mañana la plataforma virtual que dará a conocer el primer grupo de hogares que recibirá el subsidio, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

PASOS A SEGUIR:

1 En la plataforma bonouniversalfamiliar.pe, las personas podrán saber si acceden al bono. Para ello, deberán ingresar el número y la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

2. De acceder al bono, el usuario será asignado a una de las cinco modalidades de cobro: (i) depósito en cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados; (ii) Banca Celular del Banco de la Nación; (iii) aplicativo Tunki de Interbank; (iv) pago en ventanilla a través de giro a nivel nacional; y (v) Empresas Transportadoras de Valores (ETV).

3. De no acceder al bono universal familiar, usted deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (www.registronacionaldehogares.pe) del RENIEC para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar.

Esta plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales post pandemia.

TOMAR EN CUENTA:

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) recuerdan a la ciudadanía no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la Banca Celular.

Para consultas sobre el Bono Universal Familiar, llame a la línea gratuita 101 –opción 3–, a través de la cual recibirá ayuda y acompañamiento en la gestión del trámite respectivo. El horario de atención es de lunes a domingo de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.