Iquitos: médicos piden tanques de oxígeno y materiales de protección

En Iquitos, médicos del hospital de EsSalud del distrito de Punchana protestaron al frontis del nosocomio y realizan un pedido de auxilio al Gobierno Central para que atienda su pliego de reclamos a la brevedad posible.

Aseguran que no tienen materiales de protección, así mismo las condiciones para atender a los pacientes no son las adecuadas, no hay la capacidad de oxígeno, falta de personal de salud, entre otros problemas.

Los galenos evalúan hacer entrega del hospital si sus reclamos no son atendidos. Asimismo, levantaron su voz de protesta por sus colegas que fallecieron por falta de atención, que no pudieron ser llevados a Lima.