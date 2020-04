¿Por qué muchos peruanos no le tenemos miedo ni a las multas en plena cuarentena?

Ante las miles de personas que continúan incumpliendo día tras día con la orden del gobierno central de guardar cuarentena y mantener el distanciamiento social debido a la pandemia por el coronavirus COVID-19, el presidente de la República, Martín Vizcarra no ha tenido más alternativa de endurecer las sanciones para quienes las incumplan. Pero que hay detrás de este mal comportamiento de muchos ciudadanos, ¿por qué nos conducimos como malos ciudadanos?.

Sobre este temas, el analista político, Carlos Melendez, señala que hay una especie de traición y de estructura del comportamiento, en el cual el peruano promedio está de espaldas al Estado, son ciudadanos que no solamente no colabora a través de tributos, ni impuesto.

Y es que a pesar de la dureza impuesta por las autoridades cada día vemos a más grupos de jóvenes reunidos en las calles, parejas e incluso familias que caminan despreocupadas mientras hacen sus compras. Hay más vehículos en las vías y más comerciantes ambulantes en los alrededores de los centros de abastos.

Para el analista político, la poca conciencia y respeto que muestran hoy los peruanos, es resultado del abandono que siente la población por parte del Estado, ya que “el ciudadano peruano ha crecido económicamente subsiste económicamente de espaldas al estado como siente que no le debe nada al Estado como siente que no le debe nada a ese proveedor de bienes públicos lo que hace es no obedece a las regulaciones, cuando ésta se requieren en contextos como el que vivimos en la actualidad” agregó.

Otro punto a tener en cuenta es que el 75% de la economía peruana esta basada en la informalidad, lo que ha generado que gran parte de este grupo económico no pueda acceder al bono para los independientes.

Para el psicólogo social, Jorge Yamamoto, existen antecedentes de que los peruanos tenemos una terrible mala memoria. “Existe una posibilidad de que ha pasado una semana pasada la liberación del confinamiento volvamos a los viejos ánimos y tengamos un riesgo enorme para la crisis para una siguiente pandemia por el coronavirus” indicó.

Cabe señalar que para el especialista “la pandemia del COVID-19 no solo va a dejarnos dolor por todas las personas fallecidas. sino que va a golpearnos con una fuerte crisis económica”.