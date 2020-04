Los rebeldes de la Cuarentena: ¿Por qué muchos no respetan el aislamiento social?

A pesar de que ya tenemos más de mil infectados y 30 fallecidos a causa del virus del coronavirus COVID- 19, miles de peruanos todavía no toman conciencia de lo grave de la situación y continúan poniendo en riesgo su salud y la de todos, pues salen a la calle y no por necesidad, sino simplemente porque están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana y no respetar absolutamente nada.

Según el psicólogo social, Jorge Yamamoto, hay un enorme grupo de personas que van a tener lamentablemente parte de nuestra cultura es la del “vivo”, entonces hay que el que obedece estrictamente las normas es hasta un tonto y el “héroe” es el que sacó su salvoconducto para irse a la playa.

Para el especialista, la lógica de ellos es que no están poniendo en riesgo la vida de sus hijos porque imaginan que el virus no es tan peligroso y además perciben que no les va a pasar nada, ya que eventualmente el virus puede ser peligroso, pero eso es para los que han bajado España o Italia.

La falta de conciencia con respecto al peligro al que nos exponemos al andar innecesariamente en la calle, podría estar relacionado también al medio constantemente inseguro en el que nos desenvolvemos a diario.

Cabe señalar que los peruanos que no acataron las normas y han contribuido con el esparcimiento del coronavirus en nuestro país, también generaron que el Ejecutivo tomara la decisión de adelantar la inmovilización social obligatoria a las 6 de la tarde, aunque para las 5 regiones más desobedientes, esta inicia a las 4 y se trata de La Libertad, Lambayeque, Loreto, Tumbes y Piura.