ONPE aclara dudas sobre voto con DNI vencido, robado o extraviado

Si usted tiene su DNI vencido o si está por vencer, sí podrá participar de las próximas elecciones parlamentarias, gracias a una prorroga emitida por el Reniec y publicada recientemente en El Peruano.

Pero, ¿y si te robaron el DNI? ¿O lo perdiste? Juan Carlos Medina, especialista en capacitación electoral de la ONPE, informó que los miembros de mesa no podrían identificar a la persona sin ese documento, por lo que no podrán votar.

“A partir del día siguiente la persona debe acercarse a las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para solicitar que se le dispense, esto deberá acreditarlo con la respectiva denuncia por robo o pérdida”.

Qué pasa si, por ejemplo, una persona no va a votar ¿cómo es el sistema de multas? El experto detalló que, de no acudir a votar, hay tres tipos de multas dependiendo tu distrito “En los distritos considerados no pobres como Lima Metropolitana, de 84 soles, para los distritos pobres no extremos es de 42 soles y los distritos considerados pobre extremos es de 21 soles”

Asimismo, también se aplican multas de 210 soles para aquellos miembros de mesa o suplentes que no se presenten el día de las votaciones.