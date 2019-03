61 estaciones meteorológicas e hidrológicas de Senamhi continúan inoperativas

La furia de la naturaleza azota sin clemencia y sin previo aviso, cobrando vidas destruyendo todo a su paso, y aunque no se puede determinar el día y la hora exacta de un inminente desastre natural, existen estaciones meteorológicas e hidrológicas, que permite advertir a la población ante posibles inundaciones, desbordes y huaycos con días y hasta horas de anticipación.

El fenómeno del Niño Costero, del año 2017, no solo arrasó con casas, animales, vehículos y campos de cultivo, sino también destruyó 61 estaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en el centro, norte y sur del país, dejando a la población en completo estado de vulnerabilidad.

Han pasado más de dos años, sin embargo hasta el momento solo se ha reparado 2 de las 61 estaciones como se consigna en esta resolución presidencial de Senamhi, de agosto del 2017 donde señalan que “relación de estaciones hidrometereológicas dañadas por el fenómeno del Niño Costero es de 14 estaciones muy malas, 13 estaciones malas, 13 estaciones regular, de un total de 61”.

pero como se sabe para la reparación de las estaciones dañadas durante fenómeno climatológico, Senamhi recibió un presupuesto de mas de 13 millones de soles, en el 2017 y 2018, según el ingeniero César Arbulu Rojas, ex director regional Cusco Senamhi, en este caso “ha habido derrepente una malversación de fondos porque el dinero que estaba destinado y cuyas metas físicas eran la reconstrucción de estaciones ha sido empleado en consultorías muchas veces que no estaban relacionadas con el objetivo principal de ese presupuesto”.

La naturaleza no da tregua y mientras, estas estaciones están inoperativas, hace menos de un mes el sur del país fue azotado por una serie de huaicos y deslizamientos que cobraron la vida de 10 personas, además se activaron 6 quebradas de Chosica y Chaclacayo, desastres que tal vez pudieron ser pronosticados a tiempo si las estaciones estuviesen en buen estado.

Frente a esta situación representantes de Senamhi señalaron que el 100% de las estaciones estarán funcionando en julio de este año, cuando culmine la temporada de lluvias.

Cabe señalar que nivel nacional existen cerca de mil estaciones y el número de las afectadas por el Niño Costero fueron 61, lo que equivale a un 6%, una cifra pequeña para las estadísticas, pero que cobra importancia cuando de por medio está la vida de miles de personas.