Arequipa: mujer agrede a joven porque sacó a pasear perro en un parque

En Arequipa, una mujer perdió los papeles y golpeó a una joven y a su perro, luego de acusarlos de "contaminar" el parque que está cerca a su vivienda, en la urbanización La Castellana. La iracunda vecina le lanzo arena, y hasta piedras al indefenso perro.

Según la denunciante, Gabriela Juárez, la mujer que no solo agredió a su mascota sino también a ella.

“La señora vino y me agredió, primero vino y le lanzo a mi perro tierra, después vino y me jalo de los pelos y me empezó a dar de puñetazos lo único que hice es cubrirme y decirle que la estaba grabando y la señora agarró mi celular y quizó romperlo” señaló. Producto de este ataque la victima terminö con algunas lesiones en el cuerpo al defender a su mascota de nombre "Argos".

Esta no seria la primera vez que esta mujer actúa de forma violenta, pues en anteriores ocasiones habría agredido verbalmente a un familiar de la víctima. Por tal motivo, la agraviada cansada de esta situación denunció a través de sus redes sociales este hecho, que en cuestión de minutos se hizo viral.

Tras este hecho la comuna del distrito afirmó que en ningún parque de Cerro Colorado en Arequipa, existe prohibición alguna para pasear a las mascotas en estos espacios públicos.