Según la policía, el robo de autopartes es el segundo delito más frecuente a nivel nacional

Para los hábiles ladrones de autos tan solo es cuestión de segundos desvalijar un vehículo, y es que estos amigos de lo ajeno son ingeniosos, y utilizan todo tipo de maniobras para apoderarse de las piezas de un auto en un abrir y cerrar de ojos. Por eso cuide su vehículo pues sus accesorios son muy solicitados en el mercado negro y es que según la policía el robo de autopartes es el segundo delito mas frecuente a nivel nacional.

En esta nota les brindamos unos consejos útiles para evitar el robo de las pequeñas piezas de su automóvil, como el retrovisor, radio y hasta neumáticos.

En el caso de los retrovisores, los delincuentes simplemente lo que hacen es agarrar y como el espejo no tienen protección son fáciles de arrancar de su base y para evitar que se roben el espejo usted puede poner unos seguros que son de fibra que se pegan como una cinta y don este accesorio el ladrón ya no va a poder sacarlo porque esto queda a manera de marco sobre la autoparte.

Según la policía, las llantas son las autopartes favoritas de los ladrones, quienes solo necesitan una llave de ruedas para apoderarse en segundos de los neumáticos, para el caso de las llantas los ladrones ponen un par de ladrillos debajo del carro y aflojan las ruedas, giran las tuercas rápidamente con cualquier llave de ruedas y listo.

Para este caso existen unos seguros de ruedas, en cada paquete vienen 4 tuercas y se pone una en cada llanta, una vez instaladas se saca la llave que tienen estas turcas especiales y esta se queda con el propietario del carro, cuando el delincuente quiere sustraer la llanta no va a poder porque no hay forma de sacar la tuerca ya que no cuenta con la llave de esta, en otras palabras van a poder sacar todas las tuercas menos esa y eso va a impedir que saquen la llanta.

Así que ya lo saben, los ladrones de autopartes andan sueltos por las calles de la capital y siempre al acecho de su siguiente objetivo, un solitario vehículo para desvalijarlo, por este motivo la policía siempre recomienda no dejar por mucho tiempo los carros en la vía publica y menos en lugares solitarios, para esto es mejor gastar unos soles más en cocheras y estacionamientos, que regresar y encontrar su vehículo desvalijado y en partes.