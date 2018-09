A pesar del bloqueo de celulares de dudosa procedencia, continúan los robos de teléfonos

Según Osiptel, al día se reportan más de 6 mil celulares robados y detrás de cada uno de estos equipos, que se venden en los mercados negros, podría estar la vida de un inocente. Por este motivo las autoridades empezaron una lucha frontal contra la mafia de venta de celulares de dudosa procedencia, un ilícito negocio que ha diario cobra vidas y miles de soles en el mercado informal.

El gobierno anunció que ya no habrá más contemplaciones y a pocos días de que se iniciara el apagón de celulares robados, los delincuentes continúan al acecho de los teléfonos móviles, en todas partes y a cualquiera hora del día.

Para reducir la venta ilegal de teléfonos robados, el Organismo Supervisor de Telecomunicaciones, Osiptel, inició el bloqueo de un millón de celulares con el IMEI invalido, la mayoría reportados como robados, pero a menos de una semana de iniciada esta campaña, los comerciantes de Las Malvinas, sacan la vuelta a la norma, ofreciendo sus servicios de desbloqueo de celulares.

En este mercado informal, de manera ilegal los comerciantes y técnicos de estos locales de la avenida Argentina, ofrecen al público, activar en media hora el teléfono bloqueado por Osiptel, cambiando el IMEI que es un código de 15 dígitos que identifica a un móvil celular a nivel mundial. Los comerciantes ofrecen sus servicios, en caso de línea, hasta en 20 soles por el desbloqueo.

Cabe indicar que con el llamado Apagón Telefónico, no solo se cancelan las lineas de los celulares sino también se bloquea los equipos móviles con el IMEI invalido.

El especialista tecnología, Erick Iriarte, señala que técnicamente no se puede desbloquearlo en la medida que esto está en una base de datos donde aparece el teléfono robado, que no puede ser activado con una linea telefónica, pero que no se necesita activarlo porque muchos de los dispositivos sirven como Tablets o pequeñas computadoras que no necesitan adquirir a una linea telefónica sino que los utilizan para conectarse a la red de Wifi.

Según el especialista en informática, las personas que acudan a los mercados negros para desbloquear su celular, tendrán problemas cuando coloquen un nuevo chip a su equipo.

