Chiclayo: joven madre pierde la vida tras recibir seis balazos

Nuestro país nuevamente reporta un caso de asesinato. Esta vez una muchacha de 22 años perdió la vida al recibir seis impactos de bala mientras disfrutaba de un paseo por la playa acompañada de su menor hijo de tres años de edad. El hecho se produjo este fin de semana en el balneario “Las Rocas”, en Chiclayo.

Tras ello, la joven madre fue trasladada a un centro médico, sin embargo, luego de cinco días agonizando, terminó falleciendo la madrugada de este miércoles. Según las indagaciones se de las autoridades, se cree que por resistirse al robo de sus pertenencias, un presunto malhechor la atacó y provocó su muerte.

Sin embargo, familiares de la víctima sospechan de un muchacho. “Ya había sangre y yo le dije que se separara porque ese hombre no le iba a convenir, pero mi hija esta enamorada de él”, señalaron.

En tanto, el padre de la chica evitó sindicar a alguien como el autor del hecho. “Mire, en estas cosas yo no me quiero meter. Es un trabajo de la policía. No quiero decir que yo voy a culpar o sospechar. Como le digo, siempre hay sospechosos, pero se tiene que esclarecer (…). Hay denuncias por parte de su pareja, pero no vamos a incriminar o a culpar”, aseguró. Las autoridades del sector vienen investigando el caso.