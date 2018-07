Cajamarca: hombre contrata sicarios para matar a su esposa

A menos de una semana de conocerse el caso de Juanita, una madre de familia que fue quemada viva por excuñado, otra situación parecida vuelve a remecer la región Cajamarca. Esta vez un sujeto identificado como Artemio Flores Julcamoro, confesó haber entregado 4 mil soles a sicarios para que maten a su esposa.

La víctima identificada como Justa Herrera Herrera falleció luego de recibir tres impactos de bala. El hecho se produjo a pocos metros de su vivienda. Tras lo ocurrido, ella fue trasladada aún con signos vitales al hospital regional, donde finalmente moriría.

El caso no se habría dado a conocer sin la ayuda de los ronderos, quienes obligaron al sujeto a confesar su crimen tras varios días de investigación. “Ahora lo hemos demostrado ante aquellas malas autoridades que no le hemos tocado ni un solo pelo para sacar esto. No hemos estudiado derecho, no somos abogados, pero al menos tenemos también nuestra inteligencia para demostrarle a la población que sin pegar hacemos declarar”, indicó un rondero.

Asimismo, se detalló que los presuntos sicarios responderían a los nombres de Merlín Ispilco y Jhonatan Herrera. Por otro lado, Artemio Flores fue entregado a las autoridades de la comisaría de Cajamarca, donde realizarán las investigaciones correspondientes.