Alcalde de Chiclayo responde sobre retiro de su nombre en paneles de obras

Hoy, 08:33 AM

El alcalde de Chiclayo, David Cornejo aseguró que no borrará su nombre de los carteles de obras públicas y aseguró que asesores jurídicos de la comuna le informaron que no es irregular, esto pese a por ley estaría prohibido. En una conferencia de prensa al ser consultado por la publicidad que hace en el distrito indicó que no quitará su nombre de los carteles y se mostró bastante confiado ante la situación.

La autoridad insistió en que la norma no le prohíbe que figure su nombre en los trabajos de reconstrucción. además aseguro que no tiene pretensiones políticas y dice estar asesorado y por ello no borrará su firma de los carteles pese a que estaría prohibido por la ley orgánica de municipalidades.

Incluso se sabe que el 11 de enero de este año, el Jurado Nacional de Elecciones, recordó que entró en vigencia la prohibición de la publicidad estatal por el Proceso Electoral Municipal y Regional del 2018.