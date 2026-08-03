Surco: Carlos Bruce propone bono de S/32 mil para familias en pobreza

El aún alcalde de Surco, Carlos Bruce, anunció que las familias de escasos recursos podrán tener una vivienda por medio del proyecto “Techo Propio”, el cual beneficiaría a más de 10 mil personas, si es que gana la alcaldía de Lima.

Bruce explicó que el bono “Techo Propio” se trata de una propuesta para todo Lima, a fin de que personas con escasos recursos puedan tener este beneficio con casa de material noble que resistan un segundo piso.

¿CÓMO SE FINANCIARÁ EL PROYECTO?

Carlos Bruce explicó que la comuna financiará las casas por medio de una planta de reciclaje que piensa instalar en la capital, la otra parte con bonos del Ministerio de Vivienda y una tercera parte, con fondos de la municipalidad. Aunque aún no ha tenido una conversación al respecto con el actual ministro de Vivienda, Bruce dijo estar seguro que él no se negará a apoyar este tipo de beneficio.

La señora Graciela es una de las beneficiarias de este bono, quien comentó que su anterior vivienda era de adobe, pero hoy es una casa de 38 metros cuadrados de material noble, con sala comedor, un baño, dos dormitorios y una lavandería. “Me siento muy feliz, gracias al señor ‘techito’ Bruce”, comentó Graciela.

REQUISITOS

Según el alcalde, se va a realizar la selección por medio de un sistema de puntajes. Primero se hace una convocatoria y varios se postulan, pero se selecciona a los más vulnerables: si la que postula es madre soltera, o tiene hijos que dependen de ella, se le va añadiendo puntaje, de manera que a más puntaje se gana el bono y se vuelven acreedores de estas casas.