Empresa Translima recibe amenazas: sexta mafia de extorsionadores exige cupos de S/15

La banda criminal autodenominada “Los Centauros” se encuentra amenazando a miembros del transporte público. Esta mafia dejó un mensaje a choferes de la empresa Translima exigiendo cupos de 15 soles diarios y asegurando que la policía no los resguardará.

Se trata de la sexta banda criminal que amenaza a esta empresa y ha dejado a los choferes con temor de realizar sus labores diarias. Este grupo ya ha atacado a esta empresa en cuatro ocasiones, lo cual hace que cada vez sea más difícil que los choferes puedan trabajar.

DEBEN TRABAJAR PARA PAGAR CUPOS DIARIOS

Los conductores de la empresa Translima señalan que deben trabajar para lograr pagar los cupos extorsivos que van desde los 15 hasta los 25 soles diarios. Hasta el momento, no se han realizado acciones eficaces por parte de las autoridades para detener estas amenazas criminales que atentan contra el trabajo formal de los transportistas.

RÍMAC: ASESINAN A HOMBRE VINCULADO A DUEÑO DE POLLERÍAS

Marco Antonio Arbulú fue asesinado a balazos cuando esperaba la luz del semáforo. Sujetos a bordo de motocicletas se acercaron al vehículo y disparó hasta en tres ocasiones contra el conductor para luego huir hacia la Vía Evitameinto. Hasta el lugar llegó Iván Quispe, conocido por ser dueño de pollería, visiblemente afectado por el crimen.