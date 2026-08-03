Negocio en medio de la emergencia: venden bolsas para cruzar zonas inundadas en San Juan de Miraflores

Tras las constantes lluvias que vienen generando inundaciones en distintos puntos de la capital, el Puente Alipio Ponce, en el distrito de San Juan de Miraflores, volvió a presentar acumulación de agua en la zona del bypass.

Esta situación afectó a cientos de transeúntes que utilizan diariamente este punto para trasladarse hacia sus centros de trabajo y realizar sus actividades habituales, quienes tuvieron dificultades para cruzar debido a la presencia de agua.

Sin embargo, esta emergencia se convirtió en una oportunidad para un comerciante de la zona, quien empezó a vender bolsas utilizadas como una especie de botas improvisadas para ayudar a los ciudadanos a movilizarse y evitar mojarse durante su recorrido.

APROVECHÓ LA OPORTUNIDAD

El ciudadano venezolano César Valerio, al percatarse de la situación y de la gran demanda de personas que necesitaban cruzar la zona inundada, decidió adquirir bolsas para ofrecerlas a los transeúntes.

El hombre empezó a venderlas a dos unidades por un sol, una alternativa que permitió a varios ciudadanos protegerse del agua y continuar con su recorrido, convirtiendo una emergencia en una oportunidad.