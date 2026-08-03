Llegan al Perú compatriotas rescatados tras los terremotos en Venezuela

Entre los repatriados se encuentran adultos mayores, madres con hijos y familias que perdieron sus pertenencias.

A raíz de los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, que dejaron graves daños materiales y un elevado número de personas fallecidas y desaparecidas, el Gobierno peruano dispuso la repatriación de ciudadanos nacionales afectados por la emergencia.

Los connacionales arribaron al país a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú, perteneciente al Grupo Aéreo N.° 8. En este vuelo llegaron diez peruanos que se encontraban en situación de vulnerabilidad tras los desastres naturales registrados en territorio venezolano.

RECIBIERON EL APOYO PERUANO

Asimismo, entre los diez connacionales repatriados se encuentran adultos mayores, madres con hijos y familias completas que perdieron gran parte de sus pertenencias a raíz de los terremotos ocurridos en Venezuela.

Además, personal del Ministerio de Relaciones Exteriores acudió a recibirlos a su llegada al país para brindarles orientación y el apoyo necesario en esta etapa de recuperación. Del mismo modo, el ministro Carlos Espá se acercó a los damnificados para expresarles el respaldo del Estado y coordinar la asistencia correspondiente.