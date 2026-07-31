Caso Lizeth Marzano: familia de deportista pide justicia y exige que Adrián Villar no sea liberado

A más de cinco meses del fallecimiento de Lizeth Marzano, quien fue atropellada en el distrito de San Isidro, su familia continúa exigiendo justicia y pidió a las autoridades que Adrián Villar no sea puesto en libertad. El investigado permanece en prisión preventiva tras reconocer su responsabilidad en el hecho.

En declaraciones para Buenos Días Perú, Gino Marzano, hermano de la víctima, reveló que Villar solicitó declarar desde el penal Miguel Castro Castro. Por ello, la familia se mantiene a la espera de conocer la versión que brindará el imputado. Asimismo, señaló que sus padres reciben terapia psicológica para afrontar la difícil situación.

“Adrián Villar y su defensa han solicitado declarar a las 10:00 a. m. Como hermano y representante de la familia, estamos a la espera de lo que diga este señor. El plazo de prisión preventiva vence en diciembre. Creemos que tiene una estrategia y estamos atentos a sus declaraciones. No queremos tener ningún tipo de sorpresa. Mis padres están brindando declaraciones y pasando por una pericia psicológica. Son intervenciones extensas y duras”, manifestó.

¿QUÉ BUSCA LA FAMILIA DE LIZETH MARZANO?

Aunque reconoce que nada podrá devolverles a Lizeth Marzano, Gino pidió que se haga justicia en memoria de su hermana y que los responsables respondan por lo ocurrido. “Buscamos que se haga justicia y que no tengamos ningún tipo de sorpresa. Se siente un gran vacío en la casa por la ausencia de Lizeth”, expresó.

Finalmente, el hermano de la deportista aseguró que durante el proceso se habrían registrado diversas irregularidades. Sin embargo, confía en que las autoridades emitirán una decisión justa. “Hemos observado varias irregularidades en el caso, pero consideramos que existen suficientes pruebas para que se tome una buena decisión y el hecho no quede impune”, concluyó.