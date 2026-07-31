Autoridades del Callao refuerzan medidas de prevención por El Niño

En el límite entre el Callao y Ventanilla, específicamente en el río Chillón, a la altura de la zona de Víctor Raúl, las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde César Pérez, vienen ejecutando trabajos preventivos ante la posible llegada del Fenómeno El Niño.

Esta medida ha sido adoptada debido a la preocupación expresada por los vecinos del sector, quienes recuerdan que durante eventos similares ocurridos en años anteriores el incremento del caudal del río alcanzó las inmediaciones del puente, generando riesgo para las viviendas y la infraestructura cercana.

TRABAJOS DE PREVENCIÓN

Asimismo, la autoridad municipal señaló que se han iniciado trabajos de prevención pese a que algunas de estas acciones no corresponden directamente a las competencias de la gestión local. “Lamentablemente la competencia es para descolmatar el río es estrictamente del gobierno regional del callao, de la gerencia de recursos naturales y medio ambiente gestionado por el doctor Ciro Castillo”, indicó.

A la espera de una reunión con las autoridades competentes para abordar esta problemática, los responsables de la zona han iniciado labores de limpieza y descolmatación como medida preventiva para reducir los riesgos ante una eventual crecida del caudal. “No podemos esperar más tiempo, por eso hemos traído todo el personal, la maquinaría de la municipalidad para hacer una limpieza de toda la rivera del río, donde hemos encontrado muebles y viviendas enteras al borde de todo el río”, agregó.