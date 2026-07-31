Pelícanos hambrientos invaden puerto de Chorrillos: escasea anchoveta por fenómeno El Niño

Todos los días cientos de pelícanos llegan hambrientos al puerto de Chorrillos en busca de alimento, esto, por la escasez de peces debido a cambios del ecosistema marino por el calentamiento del mar asociado al fenómeno El Niño.

Los pelícanos son los animales más afectados por las actuales condiciones del mar peruano. Estas aves marinas dependen principalmente de la anchoveta; se recomienda alimentarlas solo con pescado, no con otros productos.

PICOS FILOSOS

Sin lugar a dudas, las aves enfrentan una situación vulnerable por la alarmante reducción de sus fuentes de alimento. La falta de peces ha generado que varios ejemplares sean hallados debilitados, desnutridos e incluso muertos.

Durante la nota en el puerto de Chorrillos, nuestro reportero alimentó a los pelícanos, que se acercaron rápidamente para comer el pescado que les daban. Se les debe lanzar la comida, no tenerla en nuestras manos, pues sus picos son filosos.