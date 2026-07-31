Repartidor de delivery fue asesinado de un balazo en Breña

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el repartidor cayó al pavimento tras recibir el impacto de bala.

Tras intentar escapar de un grupo de delincuentes, un repartidor de delivery de 27 años, de nacionalidad venezolana, fue asesinado en la cuadra 15 del distrito de Breña.

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento en que la víctima intentaba huir de sus agresores y cayó repentinamente al pavimento tras recibir un impacto de bala a la altura de la cabeza.

Según testigos de la zona, el joven habría sido interceptado por cuatro sujetos que se desplazaban en motocicletas. Ante el intento de fuga de la víctima, los delincuentes iniciaron una persecución que culminó con el fatal desenlace.

INTENTARON AUXILIARLO

Un grupo de vecinos y transeúntes que presenció el ataque intentó auxiliar al joven tras verlo tendido sobre la vía pública. Sin embargo, pese a los esfuerzos por brindarle ayuda, la víctima falleció pocos segundos después de recibir el impacto de bala.

Por otro lado, la Policía Nacional ya cuenta con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona, material que será clave para continuar con las investigaciones, esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los cuatro sujetos.