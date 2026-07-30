Extorsionadores exigen cupos a mototaxistas de Surco: el ‘Clan del Norte’ estaría detrás de las amenazas

La organización criminal exige el pago diario de S/5 a los conductores para permitirles trabajar con normalidad.

La inseguridad ciudadana continúa atemorizando a la población. Esta vez, las nuevas víctimas de la criminalidad son los mototaxistas del distrito de Surco, quienes vienen recibiendo mensajes amenazantes por parte de presuntos extorsionadores.

De acuerdo con la información recogida por un equipo de Buenos Días Perú, la banda criminal que estaría detrás del cobro de cupos sería el denominado ‘Clan del Norte’, cuyos integrantes exigen a los conductores el pago diario de S/5 para dejarlos trabajar con tranquilidad.

Pegan stickers en las unidades

Con el propósito de advertir que la zona de Precursores se encuentra bajo el control de esta organización criminal, los delincuentes vienen colocando calcomanías en las unidades. De esta manera, buscan comunicar a otras bandas que el sector ya estaría dominado por el grupo.

Tras conocerse las amenazas, la Municipalidad de Surco desplegó agentes del Serenazgo en el punto de conflicto. Sin embargo, debido al temor sembrado por los integrantes del ‘Clan del Norte’, se observa una menor presencia de mototaxistas en la zona.

Mensaje de los extorsionadores

En un video enviado por la banda criminal a las víctimas, se escucha a uno de sus integrantes lanzar amenazas contra quienes se nieguen a cumplir con el pago exigido. “Todo aquel que ande en la pista trabajando tiene que pagar su cupo para poder trabajar tranquilo”, señala el mensaje difundido por los delincuentes.