Extorsionadores incendian negocio de casas prefabricadas en Ate

Un fuerte incendio se registró en el distrito de Ate, exactamente en el Parque Zonal Pariachi, donde las llamas consumieron uno de los locales de una empresa dedicada a la fabricación de viviendas prefabricadas.

Hasta el lugar llegaron varias unidades del Cuerpo General de Bomberos para controlar el siniestro, debido a que el establecimiento almacenaba grandes cantidades de madera, material altamente inflamable que favoreció la rápida propagación del fuego.

Asimismo, según denunciaron los propietarios, el incendio habría sido provocado por una banda de extorsionadores, ya que desde hace varios meses venían recibiendo amenazas y mensajes exigiendo pagos a cambio de no atentar contra el negocio.

INTENTARON CONTROLAR EL INCENDIO

Durante la madrugada, las labores para controlar el incendio se vieron complicadas debido a que la zona no contaba con puntos cercanos de abastecimiento de agua. Esta situación obligó a los bomberos a solicitar el apoyo de camiones cisterna para evitar una mayor propagación de las llamas, que ya habían afectado a dos locales aledaños.

El río ubicado en las inmediaciones de la zona afectada se convirtió en una alternativa de emergencia para los vecinos, quienes, en un acto de desesperación, utilizaron una bomba de agua para extraer agua y colaborar con los bomberos.

YA HABÍAN DENUNCIADO LAS EXTORSIONES

Por otro lado, los propietarios del establecimiento señalaron que las amenazas extorsivas ya habían sido denunciadas ante las autoridades. “Tenemos denuncia y esto ha sido provocado por ellos, por no pagar cupo, nos piden 20 mil”, indicó el dueño del local.