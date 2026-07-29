Jóvenes celebran Fiestas Patrias en las calles de Lima

Las celebraciones por Fiestas Patrias continúan viviéndose con gran entusiasmo. Diversos distritos limeños, como Miraflores, Lince y Barranco, han preparado una amplia oferta de entretenimiento en bares y discotecas para que los jóvenes disfruten de estas fechas festivas.

Asimismo, los diferentes locales nocturnos han adaptado sus temáticas y actividades a las celebraciones patrias, incorporando decoraciones, promociones y eventos especiales alusivos al aniversario nacional, una iniciativa que ha sido bien recibida por los asistentes.

JÓVENES SE VISTEN DE ROJI Y BLANCO

Asimismo, un aspecto que llamó la atención en las calles fue la presencia de numerosos jóvenes vistiendo camisetas de la selección peruana y prendas con los colores rojo y blanco, como una forma de expresar su identidad nacional y resaltar el sentimiento de peruanidad durante estas celebraciones.

Por otro lado, los bares y restaurantes se consolidaron como las principales opciones de entretenimiento, donde la oferta gastronómica también estuvo presente con platos y promociones especiales inspiradas en las tradiciones peruanas por Fiestas Patrias.