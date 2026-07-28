Fiestas Patrias: Jockey Club Perú abre sus puertas con carreras de caballos y shows criollos

​El Jockey Club del Perú se alista para celebrar una nueva edición del Clásico Independencia, una tradicional jornada hípica que se realiza de manera ininterrumpida desde 1919. La festividad Patria, que forma parte de las efemérides oficiales del país, espera reunir entre 15 mil y 20 mil espectadores en el Hipódromo de Monterrico. Durante la jornada se disputarán 12 competencias de velocidad con atletas equinos de alto rendimiento.

​Dicho evento contará con un despliegue de actividades culturales y familiares que incluyen shows criollos, la interpretación del himno nacional, la presentación de caballos de paso y espacios de entretenimiento para niños.

En diálogo con Panamericana Televisión, Danilo Chávez Abad, presidente de la institución, destacó que el acceso al recinto y el estacionamiento serán totalmente gratuitos para el público asistente, abriendo sus puertas desde el mediodía para el inicio de las carreras programadas a partir de la 1:00 p.m.

​Entre las atracciones de la jornada resalta la participación de reconocidos equinos del circuito local. Chávez recordó el impacto histórico de ejemplares vinculados a figuras públicas, como el caballo del futbolista Paolo Guerrero, que logró la victoria en este mismo certamen hace diez años.

​Militares de Chile cantan himno peruano en Tacna

​En el marco de los actos conmemorativos por las Fiestas Patrias, delegaciones militares de Perú y Chile se reunieron en la ciudad de Tacna para participar en un histórico encuentro de fraternidad. Durante la jornada, las bandas de ambos ejércitos protagonizaron un tradicional "contrapunto de bandas" en pleno Paseo Cívico, ante la presencia de autoridades locales y ciudadanos que se dieron cita en el lugar.

​El momento culminante de la actividad se vivió cuando la banda del Ejército de Chile interpretó las notas del Himno Nacional del Perú, gesto que fue recibido con emotividad por los asistentes. Posteriormente, las agrupaciones musicales de ambas naciones ofrecieron un repertorio de danzas típicas representativas de cada país, incluyendo la marinera peruana y la cueca chilena, antes de dar paso al desfile cívico-militar.