Buenos Días Perú

28/07/2026

Precios de pasajes al sur del país se mantienen en paradero Atocongo

Viajeros acuden al paradero de Atocongo para aprovechar el feriado largo por Fiestas Patrias, donde la tarifa hacia destinos como Ica registra un leve incremento respecto a su precio habitual.



Durante las primeras horas de este martes 28 de julio, ciudadanos y familias llegaron hasta el paradero de Atocongo, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, para abordar buses de transporte interprovincial y viajar rumbo al sur del país.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta este lugar y corroboró que ​la tarifa de los pasajes se mantiene, a diferencia de ocasiones anteriores en las que se registraron alzas considerables en el costo de los pasajes durante fechas festivas.

El precio del viaje hacia la ciudad de Ica cuesta S/35, lo que representa un leve incremento frente a su tarifa habitual de 30 soles. Los viajeros buscan aprovechar los días festivos para visitar a sus familiares o realizar turismo en destinos cercanos como Cañete e Ica.

​Informalidad en la zona

​En el lugar también se constató la presencia de transportistas e intermediarios que realizaban la venta de pasajes directamente a los transeúntes que llegaban con equipaje y hasta con sus mascotas.

Expectativa por mensaje a la Nación

Algunos entrevistados manifestaron que viajan para descansar durante el fin de semana largo y expresaron sus expectativas respecto a la situación política y lo que esperan en el mensaje a la Nación que dará la presidenta Keiko Fujimori.


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