En pleno invierno: Familias disfrutan su fin de semana en las playas

En una escena inusual para esta temporada del año, varias familias y personas se animaron a pasar su fin de semana en las playas, cuando se está en pleno invierno. En julio, la costa limeña suele amanecer cubierta de nubes, con garúa y bajas temperaturas, pero esta vez el clima fue completamente distinto.

Algunos bañistas incluso comentaron que el agua estaba más caliente que en verano, otros señalaban que en sus casas no usan chompas ni abrigos, sino ventiladores por el calor que sienten.

PRONÓSTICO DEL SENAMHI

El Senamhi había advertido que la temperatura podría alcanzar los 29 grados en diversos puntos de Lima, un pronóstico que terminó convirtiendo la playa en uno de los destinos más buscados en esta temporada.

Por ahora, las familias aprovechan esta pausa del frío para disfrutar del mar cuando el calendario todavía marca invierno.

¿QUÉ ESPERAN LOS PERUANOS DEL NUEVO GOBIERNO?

En pocos días, la presidenta electa, Keiko Fujimori, asumirá las riendas del país y ofrecerá su primer Mensaje a la Nación. En este contexto, los peruanos tienen varios temas en mente, unos de mayor importancia que otros, por ejemplo, la inseguridad ciudadana. Quienes han regresado al Perú después de varios años aseguran que la delincuencia sigue siendo una de las principales preocupaciones.

Pero las expectativas no se limitan a la seguridad. Padres de familia esperan que sus hijos encuentren oportunidades para desarrollarse en el Perú, sin tener que buscar un futuro fuera del país, y que el crecimiento también llegue a las regiones.

LA ACTRIZ ARGENTINA FATIMA FLORES ES INVITADA POR KEIKO FUJIMORI

La expareja de Javier Milei es una de las invitadas para este 28 de julio a la ceremonia de asunción de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori. La llegada de la artista a nuestro país se debe a que fue la misma Keiko Fujimori que habría invitado a la argentina. Cabe mencionar que Fátima también ha hecho carrera en nuestro país con personajes como Gisela Valcárcel y Magaly Medina.

DAN DE ALTA A MENOR QUE SALIÓ DISPARADA DE JUEGO INFLABLE

La pequeña de siete años que causó preocupación luego de salir disparada de un juego inflable y terminó en el pavimento, por fin pudo ser dada de alta tras ser operada de riesgo dos veces. Sin embargo, aún continúa su camino a la recuperación, pues necesita más tiempo para que los huesos de su cabeza puedan terminar de ser soldados. En tanto, las autoridades continúan con las investigaciones sobre las responsabilidades de este accidente que pudo ser fatal.