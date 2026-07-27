Miraflores: usa bolsa de pan como pasamontaña durante robo a tienda

De manera inusual, un sujeto ingresó a una panadería en el distrito de Miraflores, se despojó de su ropa y utilizó una bolsa de papel en la cabeza para robar sin ser identificado. Este hombre de nacionalidad venezolana, sería integrante de la banda criminal “Los glotones de Miraflores”.

Este sujeto estuvo acompañado de un cómplice, ambos con 26 y 20 años de edad. Llegaron hasta una cafetería ubicada en el Malecón de la Marina donde buscaban como abrir las puertas para ingresar, hasta que uno de ellos logró entrar por la parte posterior del negocio, pero lo hace casi desnudo.

Al entrar se percató que había cámaras de seguridad, así que usó una bolsa de pan de papel como pasamontañas para ocultar su identidad. El sujeto permaneció unos 15 minutos dentro del local y se habría llevado un monto de casi mil soles.

ANTECEDENTES POLICIALES

Otro hecho curioso, es que este delincuente encuentra un pantalón y un polo que serían de uno de los trabajadores de la cafetería, luego escapa y se reúne con su cómplice. Según los agentes policiales, al recibir la alerta acudieron hasta el lugar y lograron capturar a estos delincuentes, uno de ellos tenía antecedentes policiales.

JESÚS MARÍA: ASALTAN A JÓVENES EN PUERTA DE CONDOMINIO

Otro acto criminal se reportó en el distrito de Jesús María, donde tres mujeres fueron atacadas por delincuentes que buscaban robarles sus pertenencias. Un carro con lunas polarizadas las intervino cuando estaban en su vehículo, dos sujetos las interceptan y las amenazan mientras les arrebatan sus pertenencias para, finalmente, darse a la fuga.

SURQUILLO: ASESINAN A TRES HOMBRES

Un ataque sorprendió a los vecinos de Surquillo, cuando de un carro plateado salió un hombre armado y empezó a disparar contra tres hombres, luego el copiloto se une a la balacera. El crimen se cometió contra tres extranjeros que estaban tomando licor, dos de ellos eran primos y vivían cerca al lugar de los hechos.

PIURA: MOTOTAXISTA FRUSTRA ASALTO EN RESTAURANTE

En Piura, un mototaxista evitó que un asalto llegara a mayores en un restaurante. Los delincuentes llegaron armados y amedrentaron a comensales y trabajadores para tomar sus pertenencias, en tanto, dos cómplices esperaban afuera, en ese momento, un mototaxista decidió embestir a uno de los delincuentes y con ayuda de vecinos pudieron evitar su fuga, posteriormente, fue llevado a una dependencia policial.