Estudiante denuncia brutal agresión de su compañero dentro de universidad

​Un estudiante de 20 años de la carrera de Ingeniería de Sistemas, identificado como José, fue víctima de una violenta agresión física en el patio de la Universidad César Vallejo, terminando desfigurado.

En diálogo con Buenos Días Perú, la víctima contó que el atacante identificado como Tony Alejandro Polanco Borges es su compañero de aula con quien compartía diversos cursos. El hecho ocurrió durante la mañana al término del ciclo académico, cuando el agresor le propinó un golpe directo en el rostro.

​A consecuencia del impacto, los lentes de la víctima se rompieron sobre su rostro, provocando que los cristales se incrustaran en su rostro. El estudiante sufrió un desvío de tabique nasal y cortes profundos que requirieron 10 puntos de sutura.

Demora en atención y hostigamiento previo

Tras el ataque, el afectado permaneció más de dos horas buscando atención médica en un centro de salud, debido a que la universidad lo trasladó inicialmente a una posta donde no pudieron atenderlo por no contar con el Seguro Integral de Salud (SIS) ni seguro estudiantil.

​Según la víctima, la agresión física se dio tras una serie de hostigamientos verbales y ciberacoso que venía sufriendo durante el ciclo académico. Polanco Borges utilizaba grupos de WhatsApp para incitar a otros compañeros a realizarle acoso y emitir comentarios despectivos.

Denuncia y pedido de cámaras

Ante esta situación, la víctima y su familia interpusieron la denuncia formal en la comisaría de Canto Rey para iniciar las acciones correspondientes. ​La familia del estudiante agredido ha solicitado formalmente a la universidad la entrega de los registros de las cámaras de seguridad del campus para certificar cómo sucedieron los hechos e identificar a posibles cómplices del ataque.