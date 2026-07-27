Callao: 20 heridos tras desplome de techo en discoteca “El Muelle”

Un terrible hecho ocurrió en la discoteca "El Muelle" en el Callao, mientras se realizaba una presentación musical, luego que se cayera el techo del negocio dejando hasta 20 heridos por este accidente. Hasta el momento, la empresa no se ha comunicado al respecto.

Los bomberos, la policía y ambulancias del SAMU llegaron al lugar para atender a los heridos. Ante esta situación, se ha dispuesto la clausura temporal por disposición municipal de dicha discoteca.

Las imágenes compartidas por los asistentes muestran a los heridos, los escombros en el piso y la gente en pánico por este hecho inesperado para los asistentes. Por ahora no hay ningún comunicado oficial de esta discoteca ni las causas que han originado el desplome de esta infraestructura.

¿NEGOCIOS SEGUROS?

Cabe destacar que se debe indagar si dicho negocio operaba con los permisos respectivos para garantizar la seguridad de los asistentes, en tanto, hay otros negocios de entretenimiento en los alrededores, sin embargo, la duda es si estos lugares contarán con la seguridad necesaria para operar.