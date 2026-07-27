Miraflores: cae "tendera" que intentó llevarse S/ 1000 en ropa de tienda por departamento

La actitud de una mujer generó que los agentes de seguridad activaran sus alertas. Una joven de 19 años ingresó a una conocida tienda de ropa en el distrito de Miraflores, donde enrollaba las prendas y las escondía en su propia ropa.

Cada vez que hacía esto, la mujer se daba vueltas para no ser detectada, pero las cámaras de seguridad la vigilaban en todo momento y esta actitud llamó la atención de los agentes. Cuando estaba a punto de salir de la tienda fue intervenida por seguridad y allí le encontraron las prendas guardadas. Según se informó, lo robado asciende a S/1000, por lo que la joven fue trasladada a la comisaría de Miraflores.

ATROPELLAN A VENDEDOR DE DULCES EN SANTA ANITA

En Santa Anita un hombre de 40 años perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo negro. La víctima cayó al pavimento y no lograron ayudarle pues había perdido la vida. Según la familia, el hombre se dedicaba a vender dulces en la zona. Por ahora el conductor se encuentra en la comisaría y se espera que las cámaras de seguridad permitan dar con los responsables de este delito.