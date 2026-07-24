Canal del río Huaycoloro es usado como vía alterna para descongestionar tránsito

La Municipalidad inició acciones para bloquear los accesos y recuperar la función original de la infraestructura.

Durante años, un tramo de la canalización del río Huaycoloro, en Lurigancho-Chosica, fue utilizado como un atajo por decenas de conductores, pese a que esta infraestructura no fue diseñada para el tránsito vehicular.

El equipo de Panamericana Televisión, recorrió cerca de 10 kilómetros del cauce y evidenció las condiciones peligrosas que enfrentaban quienes ingresaban a esta zona, donde se enfrentan a grandes piedras, desmontes, llantas, basura e incluso animales muertos abandonados en distintos puntos del canal.

Las autoridades señalaron que la invasión vehicular representaba un peligro adicional ante la llegada de temporadas de lluvias y posibles huaicos, por lo que iniciaron acciones para impedir el ingreso de vehículos y recuperar la función original de esta infraestructura.

CONDUCTORES NO MIDEN EL PELIGRO

Una denuncia realizada por vecinos y autoridades, donde advirtieron que muchos conductores utilizan el canal como una ruta rápida para ingresar o salir de la zona, ignorando los peligros por lo cual esta zona debe de mantenerse libre.

Durante la inspección se observaron diversos obstáculos que obligaban a los vehículos a realizar maniobras peligrosas para continuar su recorrido. “Estamos en una situación muy complicada por el fenómeno El Niño desde hace años atrás de todas la quebradas que tenemos más de 21, la tarea es que estén libres”, señaló Dante Zarate, subgerente de fiscalización.

SERENAZGO BLOQUEA ACCESOS

Ante esta situación, la Municipalidad de Lurigancho-Chosica anunció medidas para recuperar el control del canal, desplazando personal de serenazgo para impedir el ingreso de vehículos y ser usado como vía informal. “Estamos haciendo los trabajos de precaución para que esto se libere. Hoy ya estamos con el control del serenazgo para impedir el ingreso de estos vehículos y mañana estamos bloqueando con bloques de concreto”, indicó.

FUE SORPRENDIDO POR SU CUMPLEAÑOS

Don Rubén, un adulto mayor que celebraba su cumpleaños lejos de sus familiares. Conmovidos por su situación, trabajadores de un establecimiento y un menor de edad organizaron una sorpresa con una carta, un pastel y canciones para acompañarlo en esta fecha especial.

El anciano expresó su agradecimiento por el gesto y destacó la importancia de valorar la compañía de los seres queridos. La emotiva escena se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios resaltaron la solidaridad y empatía demostrada hacia el cumpleañero.

APARICIÓN DE UN OSO

Momentos de tensión vivieron varias personas en Tennessee tras la inesperada aparición de un oso en un estacionamiento. Las imágenes captaron el momento en que el oso avanzaba tranquilamente entre los autos, afortunadamente, no se reportaron heridos ni ataques durante el incidente.