Ejército del Perú realiza ensayos de operaciones contra grupos terroristas

La Escuela Técnica del Ejército del Perú, ubicada en Chorrillos, viene realizando operaciones especiales con el objetivo de preparar a sus agentes para enfrentar posibles escenarios de lucha contra grupos terroristas.

Estas simulaciones forman parte de los entrenamientos de neutralización y buscan reforzar la preparación del personal, recordando las etapas más difíciles que vivió el país para estar capacitados ante una eventual situación similar.

ENSAYOS DE PREPARACIÓN

Asimismo, el general de brigada del Ejército del Perú, Larry Vargas, indicó que los agentes que participan en estas operaciones especiales tuvieron un periodo de preparación de aproximadamente un año para poder ejecutar este tipo de intervenciones.

Por otro lado, señaló que parte de esta compañía participará en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar que se realizará este 29 de julio. “Va a estar la brigada de Fuerzas Especiales la cual va desfilar este 29 de julio con sus características especiales”, indicó Vargas.