La Molina incorpora motos eléctricas para mejorar la seguridad ciudadana

La iniciativa forma parte de un plan municipal que busca modernizar y hacer más sostenible el sistema de seguridad ciudadana.

La Municipalidad de La Molina implementó una nueva modalidad de patrullaje mediante la incorporación de motos eléctricas que circularán por diferentes sectores del distrito, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y mejorar el control de la seguridad ciudadana.

Con el propósito de seguir promoviendo políticas ecológicas, el gerente de Seguridad Ciudadana, general Ávalos, indicó que la adquisición de estos vehículos forma parte de un plan que busca que, progresivamente, las unidades operativas del distrito sean completamente eléctricas.

LABORES DE SERENAZGO

Asimismo, Ávalos aseguró que estas unidades contribuirán al patrullaje del distrito y que cada una reemplazará la presencia de un efectivo de serenazgo durante las labores de vigilancia. “Estos vehículos reemplazan a un sereno que está a pie, están en el parque con su radio y su botiquín y brindar el auxilio inmediato para que haya un contacto directo”, indicó.

Además, resaltó la importancia y efectividad de este tipo de vehículos para las labores de patrullaje, ya que brindan a los serenos una herramienta que les permite desplazarse con mayor rapidez y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia en el distrito.

INDUMENTARIA ESPECIAL

Por otro lado, un aspecto distintivo para los operadores de estas unidades será la implementación de un uniforme especial, acompañado de un casco de seguridad, con el fin de reforzar su identificación durante las labores de patrullaje.