¡Vecinos atemorizados! Denuncian robos y pandilleros en San Juan de Miraflores

La ola de criminalidad continúa afectando a Lima Sur. Esta vez, vecinos de San Juan de Miraflores denunciaron la constante presencia de delincuentes que cometen asaltos en diferentes puntos del distrito.

Asimismo, los residentes exigieron un mayor compromiso por parte de las autoridades, señalando la falta de control y vigilancia en la zona. Incluso indicaron que han sido ellos mismos quienes han implementado medidas de seguridad, como la instalación de cámaras de videovigilancia, ante la ausencia de una respuesta efectiva frente a la delincuencia.

VECINOS CANSADOS DE INSEGURIDAD

Ante esta situación, vecinos de distintos sectores del distrito conformaron una junta vecinal con el objetivo de organizarse, según señalaron, en algún momento lograron reducir estos actos; sin embargo, la falta de apoyo por parte de las autoridades permitió que la problemática volviera a incrementarse. “Hace más de 8 años hemos venido trabajando con la inseguridad ciudadana, invirtiendo en equipamientos para poder lograr más seguridad en nuestros sectores, sin embargo seguimos teniendo la misma problemática, si en algún momento lo pudimos frenar porque hubo mayor organización en nuestro sector”, indicó vecino de la zona.

Por otro lado, Willy Mejía, coordinador de la junta vecinal, denunció que la falta de articulación entre las autoridades es uno de los principales factores que permite que estas bandas delictivas continúen operando en la zona. Asimismo, destacó la valentía y organización de los vecinos, quienes han asumido un rol activo en la vigilancia.