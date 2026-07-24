Gran incendio consume fábrica de cosméticos en Los Olivos

Un feroz incendio consumió una fábrica de cosméticos ubicada en el distrito de Los Olivos. El siniestro, registrado alrededor de las 3:00 a. m., movilizó a 20 unidades de bomberos para controlar las llamas y evitar que se propagaran a inmuebles cercanos.

La fábrica cuenta con una extensión aproximada de una hectárea; sin embargo, el área afectada corresponde a unos 1,200 metros cuadrados del almacén. En el lugar, cerca de 60 bomberos continúan realizando labores para extinguir por completo el fuego y evitar una posible reactivación.

Además, los trabajadores que se encontraban al interior lograron evacuar de manera oportuna, al igual que los vecinos de la zona, quienes fueron puestos a buen recaudo como medida preventiva ante una eventual propagación del incendio.

INTENTAN CONTROLAR EL FUEGO

Uno de los principales factores que ha dificultado el control del incendio es la gran cantidad de alcohol almacenada en el interior del establecimiento, lo que ha obligado a los bomberos a concentrar sus esfuerzos en evitar que las llamas se propaguen hacia otras áreas de la fábrica.

Asimismo, las autoridades indicaron que gran parte de los productos cosméticos elaborados en el lugar contenían sustancias químicas como ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, lo que habría contribuido a la rápida propagación del fuego y a la complejidad de las labores de extinción.

EVACUAN CORRECTAMENTE

Por otro lado, en el interior de la fábrica se encontraban aproximadamente 300 trabajadores, quienes lograron evacuar de manera oportuna sin que se registraran heridos ni pérdidas humanas.

De igual forma, los vecinos de la zona tuvieron que despertar debido a la intensidad del incendio y ponerse a buen recaudo siguiendo las recomendaciones de las autoridades, como medida preventiva ante una posible propagación de las llamas.