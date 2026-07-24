Asesinan a mecánico en la puerta de su trabajo en Villa El Salvador

Los hechos criminales continúan registrándose en Lima. Esta vez, delincuentes a bordo de una motocicleta asesinaron a un mecánico en la puerta de su centro de trabajo, ubicado en la avenida Lima, en el distrito de Villa El Salvador.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, los criminales llegaron hasta el establecimiento donde laboraba la víctima y realizaron al menos cinco disparos, que acabaron con la vida del hombre de 60 años.

Todo indicaría que los sicarios se habrían confundido de objetivo, debido a que el propietario de la llantería venía recibiendo amenazas de muerte. Sin embargo, segundos antes del ataque, el dueño decidió ingresar al local, mientras que su trabajador permaneció en el exterior.

Finalmente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar del crimen para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Los efectivos encontraron cinco casquillos de bala. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del sector serán fundamentales para identificar y dar con el paradero de los responsables del asesinato.

SENTENCIA POR PIQUES ILEGALES EN PIURA

Condena en tiempo récord. Un ciudadano extranjero fue sentenciado por el delito de desobediencia a la autoridad en Piura, luego de ser captado participando en piques ilegales en la región, por lo que, la PNP intentó detenerlo, pero se dio a la fuga en medio del operativo.

MATAN A POETA EN BARRANCO

A poco de presentar su libro, criminales asesinaron a un poeta con un arma blanca en la puerta de su casa ubicada en la cuadra 4 del Jr. Luna Pizarro en Barranco. A pesar de los gritos de auxilio por parte de Juan Soto Bacigalupo, no le brindaron ayuda y terminó falleciendo al instante.