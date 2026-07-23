Mincetur proyecta que 1.9 millones de peruanos viajarán durante Fiestas Patrias

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que cerca de 1.9 millones de personas recorrerán el país durante el feriado largo por Fiestas Patrias, generando un movimiento económico estimado en 255 millones de dólares, cifra superior a los 233 millones registrados el año pasado.

Entre los destinos más promocionados para esta temporada destacan las islas Ballestas, las Líneas de Nazca y Palpa, las playas de Tumbes y Piura para el avistamiento de ballenas jorobadas, así como circuitos turísticos en la sierra y la selva central que combinan naturaleza, aventura, cultura y gastronomía.

PROMUEVEN RUTAS CULTURALES

Representantes de PromPerú destacaron que el país cuenta con una gran diversidad de experiencias turísticas disponibles a través de la plataforma Y Tú Qué Planes, donde los viajeros pueden encontrar alternativas en distintas regiones. "Nuestro país es bastante diverso, bastante rico en cuanto a las experiencias que se pueden proveer al público. Justamente en esa línea tenemos diferentes ofertas turísticas que se dan a través de nuestra plataforma de turismo interno", señalaron.

Entre las opciones destacan la Ruta Moche, que conecta Lambayeque y La Libertad, así como recorridos por Huancayo, Oxapampa, Pozuzo y Ucayali, donde los visitantes pueden disfrutar de caminatas, cascadas, comunidades nativas y una variada oferta gastronómica. "La idea es no solamente visitar la parte cultural, sino también tener opciones de aventura, naturaleza y gastronomía", explicaron.

INFANTINO CANDIDATO PARA TRUMP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sería evaluado por Donald Trump como posible candidato a la Secretaría General de la ONU, según The New York Post. Su cercanía con el mandatario estadounidense se habría fortalecido durante la reciente Copa del Mundo. De concretarse su postulación, competiría con Rafael Grossi y Michelle Bachelet para suceder a António Guterres al término de su mandato en diciembre.

HINCHAS A LA ESPERA DE CAMISETA

A raíz de la conquista del segundo título mundial por parte de la Selección de España tras vencer a Argentina con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la final. Este logro permite a la selección española lucir una segunda estrella en su camiseta y llegar como anfitriona de la Copa del Mundo 2030, además de portar el escudo conmemorativo de campeona del mundo.

FALLECIÓ SAXOFONISTA DE LA PANTERA ROSA

Por otro lado, el saxofonista estadounidense Les Johnson, reconocido por interpretar el icónico tema de La Pantera Rosa, falleció a los 94 años en Los Ángeles, según confirmaron sus hijos. Su música se convirtió en uno de los elementos más emblemáticos del personaje animado, cuya popularidad trascendió la película original estrenada en 1963.