Alias “Catire”, miembro del “Tren de Aragua”, está a un paso de salir en libertad

Gran consternación causa la posible liberación de alias “Catire”, un sujeto de nacionalidad venezolana que es uno de los primeros miembros identificados de la agrupación “Tren de Aragua” en el país.

Edinson Agustín Barrera, alias “Catire”, fue capturado en 2018 en el centro comercial de Lima Norte durante un operativo policial, en lo que se suponía sería un atentado; además, días antes también ocurrió un robo en una conocida joyería del centro comercial Jockey Plaza. Se sabe que este grupo criminal estaba involucrado en hechos de gran crueldad que no se habían visto antes en nuestro país.

Este hombre ha pasado poco tiempo en cárcel, pues en ese momento fue procesado por la tenencia ilegal de armas de fuego entre otros delitos que no están al nivel de sicariato, organización criminal que podría llevar a otras penas mucho más altas, además, tampoco se iniciaron investigaciones durante su proceso de cumplimiento de su sentencia, que lo llevaran a otros casos más complejos.

Es por esta razón que alias “Catire” saldría en libertad del penal de Challapalca, al parecer, el 8 de agosto. Además, al no tener una orden de expulsión seguiría en nuestro país.

SJL: LANZAN EXPLOSIVO CONTRA MOTOTAXI POR COBRO DE CUPOS

Mafias extorsivas no tienen límites y lanzaron un explosivo a un mototaxi, frente a una vivienda, generando pánico entre los vecinos de San Juan de Lurigancho. Hasta el momento se han registrado 42 ataques contra los mototaxistas en dicho distrito, según informó el gremio.

ATE: CAMPEONATO ACABA EN ATAQUE A CUCHILLAZOS

Se suponía que debía ser una mañana y tarde de algarabía en el campeonato de fulbito organizado en el distrito de Ate Vitarte, sin embargo, terminó en una violenta pelea donde los sujetos usaron cuchillos y hasta botellas de vidrio. Todo se debería a pugnas y peleas entre sujetos que son hinchas de diferentes clubes deportivos.