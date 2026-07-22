Comas: trabajadora de caja de apuestas aprovechó Mundial para robar

Le dio su confianza, pero la cajera terminó llevándose las ganancias de una casa de apuestas en Comas. Ahora, el dueño del negocio está con deudas y exige la devolución del dinero que oscilaría en S/3 mil.

El propietario señaló que hasta el momento la mujer no le ha llamado para dar la cara por este delito, además que no la ha encontrado cuando fue a buscarla en su domicilio. A su parecer, ella y el joven que sería su pareja planificaron este delito con bastante tiempo aprovechando que él le dio la confianza de administrar el negocio.

LAS CÁMARAS GRABARON TODO

Comentó que cuando ingresó al negocio vio que la caja registradora estaba vacía, pero al revisar las cámaras de seguridad se pudo ver a la extrabajadora contando el dinero y guardándolo en su bolso, por lo que el delito está más que probado. Así que solo pide que esta mujer de 21 años entregue el dinero.

El propietario dijo que le llamó la atención que ella tenía una buena hoja de vida, sabía sacar las cuentas, era amable con los clientes y hacía bien su trabajo, por eso le dejó a su cuidado el negocio, sin embargo, nunca se imaginó que podría robarle. En tanto, pidió que la mujer de la cara, pues su familia por más que responda no son los que han cometido el delito.

MAFIA PERUANA "LAVABA" DINERO DE CUPOS EN ESPAÑA

El dinero obtenido por cobro de cupos terminaba en España convertido en criptomonedas (Bitcoins) y, posiblemente, ese dinero regresaría al Perú. Según la Policía, estas mafias buscaba romper la trasabilidad del dinero y que los agentes del orden no puedan dar con el destino de este dinero.