Chofer de empresa Santa Cruz se salva de sicario que se hizo pasar como pasajero

Entre las avenidas Jamaica y Retablo en el distrito de Comas, un chofer de la empresa Santa Cruz se salvó de morir de un ataque de un sicario gracias a una maniobra que realizó en su vehículo. El sujeto se hizo pasar por un pasajero y le hizo la señal para subir a la cúster, en ese momento el conductor se percata que el hombre llevaba un arma y hace una maniobra que provoca que el sicario se caiga, pero antes realiza disparos contra la unidad.

Un representante de los transportistas señaló que el bus estaba lleno de pasajeros cuando ocurrió el ataque, también dijo que no descarta que la empresa suspenda labores, además, dijo que el conductor se encuentra en perfecto estado de salud.

Cabe precisar que el delincuente dejó caer un papel con un mensaje extorsivo donde ya se hablaba de un chofer muerto y advertían de más ataques si no se “alinean” con la banda criminal que se hace llamar como “primer comando de Lima”.

SJM: CHOFER DE EMPRESA SAN GENARO ES ATACADO

Un chofer quedó herido cuando realizaba sus labores. Los delincuentes llegaron en motocicleta y una mototaxi, intervinieron el vehículo y dispararon directamente contra el conductor de la combi que pertenece a la empresa San Genaro. La pareja del conductor ayudó a trasladarlo hasta un centro hospitalario donde ya es atendido. En tanto, los compañeros de la víctima se encuentran atemorizados y aún no deciden si detendrán sus funciones por este ataque.

CAPTURAN A BANDA CRIMINAL CON DRONES

Los agentes policiales hicieron un seguimiento a una banda de raqueteros que realizaron un robo. Los policías realizaron el seguimiento a uno de los delincuentes cuando le arranchó el celular a una joven en un transporte público, luego los siguieron con la ayuda de drones hasta la avenida San Juan donde los agentes empezaron la persecución e intervención de estos maleantes. Estos sujetos tienen varios antecedentes por robo agravado.