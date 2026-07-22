Ataques extorsivos habrían provocado feroz incendio en vivienda del Cercado de Lima

Durante la madrugada, un feroz incendio azotó la urbanización Manzanilla, exactamente en la calle Pisagua, en el Cercado de Lima. Aunque las causas aún no han sido determinadas con certeza, en un primer momento se reportaron varias personas afectadas.

Lamentablemente, este siniestro habría dejado personas fallecidas, aunque la Policía Nacional aún no ha precisado el número exacto mientras continúa realizando las diligencias correspondientes.

Según las primeras versiones, el incendio habría sido provocado por bandas de extorsionadores que en primera instancia habrían querido quemar una moto torito, pero habría afectado al menos tres viviendas adicionales. Asimismo, las unidades de bomberos enfrentaron dificultades para controlar la emergencia debido a la escasez de agua en la zona.

ATAQUES DE EXTORSIÓN

Según declaró una familiar de una de las viviendas afectadas, el incendio habría estado relacionado con amenazas de extorsión dirigidas a su cuñado, quien se dedica al rubro comercial en el emporio de Gamarra. “Mi cuñado trabaja en Gamarra y dice que lo estaban extorsionando y el vive en cuarto separado pero siempre dejaba su moto ahí, pero pasaron dos motos lineales y han echado candela, pero no se desde cuando ha estado siendo extorsionado”, indicó.

Asimismo, la persona que habría sido el principal objetivo de los delincuentes no se encontraba en la vivienda al momento del ataque, ya que reside junto a su familia en otra zona. Sin embargo, el siniestro afectó a por lo menos diez personas que habitaban el inmueble.