Ate: enfrentamiento a cuchillazos en campeonato de fútbol deja dos heridos

​Un campeonato de fútbol vecinal finalizó en un violento enfrentamiento a cuchillazos entre varios de los participantes. El hecho se registró el último fin de semana en una losa deportiva en el distrito de Ate.

La gresca, que comenzó con agresiones físicas en la cancha hasta el uso de armas blancas, dejando a dos sujetos gravemente heridos con cortes en diversas partes del cuerpo y una persona terminó prácticamente inconsciente en el piso.

​Vecinos de la zona denunciaron que las peleas son recurrentes en los torneos organizados en dicho establecimiento y criticaron la falta de intervención policial, señalando que los patrulleros que transitan por el área no responden a las emergencias.

Vecinos realizarán protesta

Ante esta situación de inseguridad, los residentes anunciaron la realización de una marcha de protesta para este viernes por la mañana con el fin de exigir mayor control y medidas de seguridad a las autoridades del distrito.

​Incremento de casos de dengue

​Por otro lado, las autoridades de salud informaron que se han registrado más de 3,600 casos notificados de dengue en Lima Norte, de los cuales 1,372 ya han sido confirmados. Los distritos que presentan la mayor concentración de contagios hasta la fecha son Carabayllo y Puente Piedra.

​En el Hospital Sergio Bernales de Comas se reportaron 309 pacientes sospechosos y 74 casos positivos de esta enfermedad. Familiares de los internados manifestaron su preocupación por la presencia de los mosquitos dentro de las instalaciones del nosocomio.